У Зеленского впервые прокомментировали события в Курской области

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Кравцев Сергей
Через события в Курской области все наконец-то увидят истинное отношение россиян к войне в Украине и к тому курсу, который проводит путинский режим. Раньше часто говорилось, в основном российской оппозицией, которой нет в России, что обычные россияне против полномасштабной войны против Украины, но не могут об этом прямо заявить. Сейчас у них открылась такая возможность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Телеграм сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
По его мнению, такой взгляд является "роковой ошибкой".
Михаил Подоляк называет "случайными адвокатами дьявола" тех, кто считает вторжение в Украину "проектом Кремля" и призывает к ослаблению санкций, потому что "народ не виноват".
Читайте также на портале "Комментарии" — довольно неспокойно стало в Курской области РФ. Сообщают о военной технике. Россияне говорят о "прорыве" границы ВСУ. Причем они сами запутались в утверждениях. Сначала говорили о ДРГ, затем о регулярных подразделениях ВСУ. При этом пропагандисты утверждают, что ситуация контролируемая. Но в нашем Центре противодействия дезинформации напротив утверждают, что на самом деле ничего россияне не контролируют. Что там на самом деле происходит? И о чем говорит эта ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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