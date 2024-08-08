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У Зеленского впервые прокомментировали события в Курской области

Михаил Подоляк называет "случайными адвокатами дьявола" тех, кто считает вторжение в Украину "проектом Кремля"

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Через события в Курской области все наконец-то увидят истинное отношение россиян к войне в Украине и к тому курсу, который проводит путинский режим. Раньше часто говорилось, в основном российской оппозицией, которой нет в России, что обычные россияне против полномасштабной войны против Украины, но не могут об этом прямо заявить. Сейчас у них открылась такая возможность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Телеграм сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского впервые прокомментировали события в Курской области

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Базовая теория зарубежной российской оппозиции и реликтовых западных русофилов заключается в том, что "глубинный народ не поддерживает Путина и войну с Украиной". А репрессии якобы заставляют его скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию", — отметил Подоляк.

По его мнению, такой взгляд является "роковой ошибкой".

Михаил Подоляк называет "случайными адвокатами дьявола" тех, кто считает вторжение в Украину "проектом Кремля" и призывает к ослаблению санкций, потому что "народ не виноват".

"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. (...) Освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции [рядовых россиян] на контрвойну лишь подтвердит нашу мысль о прочной сознательной взаимосвязи россиян с их властью", — считает советник главы ОП.

Читайте также на портале "Комментарии" — довольно неспокойно стало в Курской области РФ. Сообщают о военной технике. Россияне говорят о "прорыве" границы ВСУ. Причем они сами запутались в утверждениях. Сначала говорили о ДРГ, затем о регулярных подразделениях ВСУ. При этом пропагандисты утверждают, что ситуация контролируемая. Но в нашем Центре противодействия дезинформации напротив утверждают, что на самом деле ничего россияне не контролируют. Что там на самом деле происходит? И о чем говорит эта ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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