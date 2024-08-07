Почему запылала Курская область РФ: какая цель Украины

Довольно неспокойно стало в Курской области РФ. Сообщают о военной технике. Россияне говорят о "прорыве" границы ВСУ. Причем они сами запутались в утверждениях. Сначала говорили о ДРГ, затем о регулярных подразделениях ВСУ. При этом пропагандисты утверждают, что ситуация контролируемая. Но в нашем Центре противодействия дезинформации напротив утверждают, что на самом деле ничего россияне не контролируют. Что там на самом деле происходит? И о чем говорит эта ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Нам нужно отвлечь внимание вооруженных сил РФ

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак обратил внимание, что украинское военно-политическое руководство уже сутки не комментирует происходящее на границе. Информация от Украины не выходит.

"Мы можем только апеллировать к тому, что есть с той стороны и наших военных. Мы можем говорить, что там находится "Грузинский интернациональный легион". В составе Вооруженных Сил он вошел туда. Это верифицировано. РДК, Свобода России логически как бы должны быть там, но россияне опровергают их присутствие. Они говорят, что там на территории Курской области находятся регулярные Вооруженные силы Украины. Как будто именно регулярные войска при поддержке тяжелой техники, при поддержке систем противовоздушной обороны ведут там активные наступательные действия. И уже прошли ориентировочно 9-15 км. То, что можно говорить на утро, мы потеряли по меньшей мере одну систему противовоздушной обороны "Бук". Россияне говорят – две, что был удар "Искандером". Но информация не подтверждена. Поэтому берем за минимум – одну. Также россияне сообщают, что мы потеряли 9-10 единиц бронированной техники. Опять же не беремся это подтверждать, но, возможно, так и есть", – отметил Иван Ступак.

По его словам, с нашей стороны ориентировочно участвует в этой операции около 200 человек. Хотя россияне говорят, что пересекли границу уже несколько тысяч.

"Я больше склоняюсь к тому, что участие в этой операции принимает 200-300 человек. Россияне уже потеряли по меньшей мере один вертолет. Два еще не верифицированы. Просто безумные боевые действия происходят. С той стороны нас встречают срочники. Пацаны 2001-2002 годов рождения. Я так вижу основной догмат нашего военного командования, конструкция происходящего выглядит таким образом – бить туда, где нас никогда не было и где нас никогда не ждали. Потому что бить там, где нас ждут – просто глупо. Как результат мы действительно врасплох захватили россиян. Они не были готовы. Главная наша цель – это не Курская АЭС. Нас это не интересует ядерный терроризм. Захват станции — это не наши методы. Главная цель – отвлечь внимание вооруженных сил РФ, оттянуть войска из Харьковской области, облегчить положение наших военных в Волчанске, выбить россиян из Волчанска, из Липцов, отогнать россиян на линию государственной границы, заминировать настолько это возможно линию государственной границы, чтобы россияне повторно не могли подойти", – рассказал эксперт.

Относительно того, сколько продлится этот проход территории Курской области, Иван Ступак отметил, что пока об этом никто не может сказать. Этот проход может закончиться сегодня, а может продолжаться еще и на следующей неделе. Это зависит от того, какие усилия и ресурсы Украины там, и от того, какие ресурсы были привлечены со стороны России.

Действия прокси-войск на границе с РФ имеют несколько целей

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков также обратил внимание, что пока нет информации ни от одного из официальных источников нельзя точно констатировать, что происходит в Курской области. Однако эксперт подчеркнул, что он не стал бы так однозначно утверждать, что именно регулярные Вооруженные силы Украины зашли на территорию Курской области. Там могли были быть замечены прокси-войска. То есть, сами россияне, желающие освободить от путинского режима свою страну.

Эксперт считает, что из этой операции следует несколько целей. Одна из них – перенести войну на территорию России.

"Одна из задач генерала Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, — ред.) – перенести войну на территорию государства-агрессора. Первая задача – защита суверенитета и территориальной целостности. Вторая задача – перенести войну на территорию противника. Если переносишь войну на территорию противника с помощью своих сил, то это по одному можно смотреть — это связано с реакцией Кремля. Если нападение, то это может быть применение тактического ядерного оружия. А если это прокси войска, то есть граждане Российской Федерации, которые идут освобождать от режима Путина свою Родину, то это уже по-другому смотрится со стороны. Эта так называемая прокси-война сейчас развивается", — высказал мнение Олег Стариков.

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