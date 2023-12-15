Близка ли Россия к прорыву фронта: в британской разведке озвучили подробности

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Кравцев Сергей
Несмотря на постепенные продвижения российских оккупационных войск в районе Марьинки существенный прорыв РФ в направлении Курахово крайне маловероятен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве Великобритании отмечают, все еще продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенной Марьинкой и ее окрестностями.
По данным разведки, одной из оперативных целей РФ в районе является контроль над трассами 00510 и Н15 с целью дальнейшего продвижения в направлении Курахово.
Стоит отметить, что еще в начале декабря в Минобороны РФ заявили, что оккупировали Марьинку. Но тогда британская разведка опровергла это заявление, хоть и признала, что россияне контролируют большую часть разрушенного населенного пункта.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска в последние три дня пытаются осуществлять усиленные штурмы позиций ВСУ в Донецкой области.
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Іванович
сегодня, 15:56
Нещодавно спорудження кримського мосту також "виглядало малоймовірним". Вибирайте, будь ласка, інші епітети.