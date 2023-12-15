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Близка ли Россия к прорыву фронта: в британской разведке озвучили подробности

Британская разведка подтвердила, что россияне продвигаются, но прорыв в направлении Курахово маловероятен

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на постепенные продвижения российских оккупационных войск в районе Марьинки существенный прорыв РФ в направлении Курахово крайне маловероятен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Близка ли Россия к прорыву фронта: в британской разведке озвучили подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Несмотря на свое постепенное продвижение, большой оперативно значимый российский прорыв в этом секторе выглядит крайне маловероятным", – считают британские разведчики.


В оборонном ведомстве Великобритании отмечают, все еще продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенной Марьинкой и ее окрестностями.

"Россия вполне вероятно сократила небольшие карманы контролируемых Украиной территорий в границах города", — говорится в обзоре.

По данным разведки, одной из оперативных целей РФ в районе является контроль над трассами 00510 и Н15 с целью дальнейшего продвижения в направлении Курахово.                                                                                                                                                     

Стоит отметить, что еще в начале декабря в Минобороны РФ заявили, что оккупировали Марьинку. Но тогда британская разведка опровергла это заявление, хоть и признала, что россияне контролируют большую часть разрушенного населенного пункта.

Читайте также на портале "Комментарии" — каковы шансы на прорывные решения: действительно ли ситуация с поддержкой Украины зашла в тупик.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска в последние три дня пытаются осуществлять усиленные штурмы позиций ВСУ в Донецкой области.




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Обсуждения

Іванович

сегодня, 15:56

Нещодавно спорудження кримського мосту також "виглядало малоймовірним". Вибирайте, будь ласка, інші епітети.


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