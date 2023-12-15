Близка ли Россия к прорыву фронта: в британской разведке озвучили подробности

Несмотря на постепенные продвижения российских оккупационных войск в районе Марьинки существенный прорыв РФ в направлении Курахово крайне маловероятен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Несмотря на свое постепенное продвижение, большой оперативно значимый российский прорыв в этом секторе выглядит крайне маловероятным", – считают британские разведчики.

В оборонном ведомстве Великобритании отмечают, все еще продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенной Марьинкой и ее окрестностями.

"Россия вполне вероятно сократила небольшие карманы контролируемых Украиной территорий в границах города", — говорится в обзоре.

По данным разведки, одной из оперативных целей РФ в районе является контроль над трассами 00510 и Н15 с целью дальнейшего продвижения в направлении Курахово.

Стоит отметить, что еще в начале декабря в Минобороны РФ заявили, что оккупировали Марьинку. Но тогда британская разведка опровергла это заявление, хоть и признала, что россияне контролируют большую часть разрушенного населенного пункта.

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