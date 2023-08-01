Ближайший союзник РФ также хочет запустить производство "Шахедов": подробности от ISW

Беларусь углубляет сотрудничество с Ираном в военной сфере на фоне того, что обе страны помогают РФ вести полномасштабную войну против Украины. Глава Минобороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин во время визита в Иран на встрече с иранским министром обороны — бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, мог пытаться заключить договор по беспилотникам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Хренин и Аштиани, предположительно, обсуждали вопрос продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников "Шахед" на своей территории", — отметили аналитики.

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В ISW добавили, что глава иранского Минобороны отвечает за переговоры по закупке и реализации военной техники.

31 июля Виктор Хренин прибыл в Иран и провел встречу с Реза Аштиани для подписания, в частности, двустороннего плана о сотрудничестве в военной сфере на текущий год.

Стоит отметить, что РФ активно сотрудничает с Ираном. Центр национального сопротивления сообщал, что российская сторона рассматривает возможность налаживания производства "Шахедов" на беларуской земле.

Журналисты узнали, что Россия строит на своей территории завод по производству таких дронов. Военный эксперт Роман Свитан прогнозировал, что когда придет время — этот объект просто взорвут. Стоит отметить, что РФ уже не раз атаковала "Шахедами" Украину, есть много пострадавших, разрушений и жертв.

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