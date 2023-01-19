За день до начала полномасштабного вторжения бизнесмен Денис Киреев властям Украины планы Кремля по захвату Киева. Как сообщает Wall Street Journal через несколько дней после того, СБУ убило Киреева. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на материал американского издания WSJ.

Денис Киреев. Фото из открытых источников

Wall Street Journal изучили материалы по делам и Дениса Киреева и опросили американских и украинских чиновников, нынешних и бывших сотрудников спецслужб Украины, а также семью и друзей бизнесмена. СБУ сообщило, что убили бизнесмена в качестве предателя, работавшего в пользу России. Однако через несколько дней Дениса Киреева похоронили как героя Украины, а Зеленский наградил посмертно 45-летнего мужчину медалью за исключительные заслуги по защите и безопасности страны.

Киреев в разный период жизни был связан с российским и украинским бизнесом. Бизнесмен руководил активами богатых людей, имевших отношения с пророссийскими политиками. На этой работе Денис Киреев смог разбогатеть, но испортил репутацию среди украинской власти и друзей.

В 2021 году руководитель ГУР Кирилл Буданов вызвал бизнесмена в штаб и попросил руководствоваться патриотизмом в Украину и с помощью своих связей проникнуть в российскую разведку. Такое предложение согласился от украинских спецслужб согласился Киреев.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него проводились финансовые операции. Он общался со всеми, в том числе с очень влиятельными людьми", – говорит Буданов.

18 февраля Киреев вместе с семьей планировал уехать из Украины. Но придя поздно вечером домой муж сказал жене, что "если бы сейчас уехал в отпуск, то никогда бы не смог посмотреть себе в глаза". Жена и сын уехали во французские Альпы, а мужчина остался в Украине.

Через пять дней, днем 23 февраля, Киреев передал Буданову свежую информацию о том, что Путин отдал приказ о начале вторжения. Как уверяет Буданов, это дало Украине несколько драгоценных часов для передислокации войск и отражения российской атаки. После начала войны Буданов просил Киреева поучаствовать в мирных переговорах 28 февраля и в следующем туре в марте. Перед вторыми переговорами, 5 марта, Денису Кирееву позвонил по телефону представитель СБУ и договорился о встрече в центре Киева. Как рассказал Буданов, Киреев пришел на встречу, а через 1,5 часа тело 45-летнего мужчины обнаружили мертвым представители ГУР.

В течение следующих месяцев правительство в Киеве ликвидировало российских агентов в СБУ. В июле 2022 года президент Зеленский уволил тогдашнего руководителя Ивана Баканова и устранил и предъявил обвинения десяткам генералов СБУ в содействии российскому вторжению в Украину. Было возбуждено более 650 дел о государственной измене, совершенном представителями власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пророссийская страна тайно помогала Украине оружием и горючим.

Также "Комментарии" писали о заявлении лидера Финляндии, которое сказала, чтобы спасло Украину от войны с Россией.

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