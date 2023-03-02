Безумная тактика российских войск в Украине: волны зомби

Журналист Колин Фриман выступая в подкасте BFBS Radio Sitrep, рассказал о тактике российских войск, предположительно в зоне Бахмута состоящих в основном из группы Вагнера. По мнению Фримана, россияне под наркотиками бегут как зомби на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Forces.



Оружие в военных ВСУ перегревается из-за зомби-атаки россиян. Фото из открытых источников

Британский журналист описывает тактику российских войск, которая больше подходит ко временам Первой мировой войны, чем к войне в 21 веке. По последним данным ВСУ, россияне потеряли более 150 тыс. военных, что указывает на удачные действия украинских воинов и ужасающую тактику РФ. Колин Фриман считает, что российские военные действуют на фронте под наркотическими средствами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Солдаты РФ, которые вблизи Бахмута действуют с наемниками ЧВК Вагнер, вслепую атакуют украинские позиции. Этот уровень безрассудства свидетельствует о том, что они употребляют наркотики, амфетамины или что-то другое, что может быть одним из объяснений такого поведения", — говорит журналист.

По мнению журналиста, вагнеровцы поступают так агрессивно, ведь могут получить свободу. Фриман называет тактику русских солдат подобную действиям зомби.

"Когда россияне атакуют волнами, как зомби, и бегут вслепую к вам, пытаясь захватить ваши позиции, с одной стороны, их легко победить, а с другой стороны, это заметно влияет на вас", – рассказывает журналист.

Британец также объясняет, какие опасности это создает для ВСУ.

"Поскольку эти волны зомби почти непрерывны, значит, украинцы стреляют из оружия в течение длительного времени. Существует риск того, что ствол, если что-то вроде пулемета, станет очень горячим, поэтому его будет труднее использовать", — говорит Фриман и добавляет , что украинцы боятся сделать паузу, ведь это будет момент, когда их могут атаковать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный назвал следующую цель российских войск после Бахмута.

Также "Комментарии" писал о британской разведке, которая обратила внимание на фактор, что поможет ВСУ.