Безумная тактика российских войск в Украине: волны зомби

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Slava Kot
Журналист Колин Фриман выступая в подкасте BFBS Radio Sitrep, рассказал о тактике российских войск, предположительно в зоне Бахмута состоящих в основном из группы Вагнера. По мнению Фримана, россияне под наркотиками бегут как зомби на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Forces.
Оружие в военных ВСУ перегревается из-за зомби-атаки россиян. Фото из открытых источников
Британский журналист описывает тактику российских войск, которая больше подходит ко временам Первой мировой войны, чем к войне в 21 веке. По последним данным ВСУ, россияне потеряли более 150 тыс. военных, что указывает на удачные действия украинских воинов и ужасающую тактику РФ. Колин Фриман считает, что российские военные действуют на фронте под наркотическими средствами.
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По мнению журналиста, вагнеровцы поступают так агрессивно, ведь могут получить свободу.
Британец также объясняет, какие опасности это создает для ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный назвал следующую цель российских войск после Бахмута.
Также "Комментарии" писал о британской разведке, которая обратила внимание на фактор, что поможет ВСУ.
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