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Безуглая заявила, что Сырский готов подписать документы о капитуляции Украины

Марьяна Безуглая назвала Сырского "преступником", который не верит в победу Украины на войне и согласен к принудительному миру с Россией.

сегодня, 08:10
Автор:
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Slava Kot
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Народная депутат Марьяна Безуглая критикует главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, Сырский не верит в победу Украины в войне, поэтому готов подписать прекращение огня или другие договоры по капитуляции Украины.

Безуглая заявила, что Сырский готов подписать документы о капитуляции Украины

Марьяна Безуглая призвала уволить Сырского. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая заявила, что генерал Александр Сырский в должности главнокомандующего ВСУ "снижает нашу боеспособность и убивает людей". Народная депутат назвала Сырского таким же "преступником, как и Содоль".

Безуглая критикует Сырского из-за ситуации на фронте, в частности, на Торецком направлении и Часовом Яру, указывая, что главнокомандующий ВСУ согласен к навязанному миру с Россией.

"Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Ведь он мыслит симметрично, и делает единый логичный для себя вывод", — пишет Безуглая.

Нардепка провела параллели между Валерием Залужным и Александром Сырским и предположила, что последний должен уйти с поста главнокомандующего ВСУ.

"Помните, после статьи Залужного в "The Economist" о "тупике" я написала, что Главком, который не верит в победу, должен уйти. Так вот, следующий Главком у нас такой же, и это потому, что они — продукты одной и той же круговой поруки и постоянной военной школы управления, которая окончательно отстала и деградировала", — добавляет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, что генерал Сырский рассказал о четком плане изменений в ВСУ.



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