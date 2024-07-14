Безуглая заявила, что Сырский готов подписать документы о капитуляции Украины

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая критикует главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, Сырский не верит в победу Украины в войне, поэтому готов подписать прекращение огня или другие договоры по капитуляции Украины.
Марьяна Безуглая призвала уволить Сырского. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая заявила, что генерал Александр Сырский в должности главнокомандующего ВСУ "снижает нашу боеспособность и убивает людей". Народная депутат назвала Сырского таким же "преступником, как и Содоль".
Безуглая критикует Сырского из-за ситуации на фронте, в частности, на Торецком направлении и Часовом Яру, указывая, что главнокомандующий ВСУ согласен к навязанному миру с Россией.
Нардепка провела параллели между Валерием Залужным и Александром Сырским и предположила, что последний должен уйти с поста главнокомандующего ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Также "Комментарии" писали, что генерал Сырский рассказал о четком плане изменений в ВСУ.
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