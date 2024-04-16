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Безуглая назвала виновных в том, что в Украине нет демобилизации

Несмотря на работу над законопроектом о демобилизации, Марьяна Безугла сообщила, что он не будет принят до конца войны в Украине. Нардепка также указала, кто виноват в этой ситуации.

сегодня, 08:33
Автор:
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Slava Kot
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Народная депутат и член Комитета по нацбезопасности Марианна Безуглая заявила, что законопроект о демобилизации в Украине не будет создан. По ее словам, причиной этого стала Россия, которая продолжает вести войну против Украины.

Безуглая назвала виновных в том, что в Украине нет демобилизации

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Представители Минобороны и Генштаба сообщали, что ведут работу над законопроектом о демобилизации, который должен попасть в парламент в ближайшие месяцы. Однако член Комитета по нацбезопасности Марианна Безуглая утверждает, что новый закон не будет принят.

"Думаю, никогда, пока не завершится военное положение", — сообщила Безуглая.

Марьяна Безуглая назвала Россию виновной в том, что в Украине нет демобилизации.

"Дальше будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях третьей мировой. Пока мир снова не переделят", — добавила Безуглая.

Подобную позицию занимает и бывшая заместитель министра обороны Ганна Маляр, указавшая, что демобилизация невозможна до конца военного положения.

"Нечего скулить защитникам — они должны были читать Конституцию и знали, что воевать нужно будет до окончания военного положения", — сказала Маляр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны объяснили, почему призвали отменить пункты о демобилизации в законопроекте о мобилизации. По словам спикера Минобороны Лазуткина, в стране продолжается война, поэтому не следует принимать поспешных решений.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства обороны Рустеме Умерове, который отметил, что демобилизация во время войны невозможна, однако указал на альтернативные варианты, которые позволят отдохнуть украинским военным от военных действий.



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