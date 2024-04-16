Безуглая назвала виновных в том, что в Украине нет демобилизации

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Slava Kot
Народная депутат и член Комитета по нацбезопасности Марианна Безуглая заявила, что законопроект о демобилизации в Украине не будет создан. По ее словам, причиной этого стала Россия, которая продолжает вести войну против Украины.
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Представители Минобороны и Генштаба сообщали, что ведут работу над законопроектом о демобилизации, который должен попасть в парламент в ближайшие месяцы. Однако член Комитета по нацбезопасности Марианна Безуглая утверждает, что новый закон не будет принят.
Марьяна Безуглая назвала Россию виновной в том, что в Украине нет демобилизации.
Подобную позицию занимает и бывшая заместитель министра обороны Ганна Маляр, указавшая, что демобилизация невозможна до конца военного положения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны объяснили, почему призвали отменить пункты о демобилизации в законопроекте о мобилизации. По словам спикера Минобороны Лазуткина, в стране продолжается война, поэтому не следует принимать поспешных решений.
Также "Комментарии" писали о главе Министерства обороны Рустеме Умерове, который отметил, что демобилизация во время войны невозможна, однако указал на альтернативные варианты, которые позволят отдохнуть украинским военным от военных действий.
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