Без "Мрии": руководителям предприятия сообщено подозрение

СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям ГП "Антонов", чьи действия, по мнению спецслужбы, привели к уничтожению "Мрии". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мрія" пролітає над центром Києва під час параду з нагоди 30-річчя незалежності

"Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности, — сообщает пресс-служба СБУ. — Из материалов следствия следует, что накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки его защиты. Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

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"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое", — цитирует главу СБУ Василия Малюка пресс-служба ведомства.

СБУ установлено, что в январе-феврале 2022-го должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).

Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сообщается, что бывший заместитель гендиректора ГП "Антонов" сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.

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"Мрия" — (кодовое имя НАТО — "Козак") — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Главный конструктор – Виктор Ильич Толмачев. Ан-225 с максимальной взлетной массой 640 т был самым тяжелым самолетом в мире. Этот самолет является также самым большим в мире самолетом, поднявшимся в воздух более одного раза (хотя размах его крыла и меньше, чем у американского самолета Хьюз H-4 "Геркулес", совершившего лишь один короткий испытательный полет на низкой высоте). В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

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