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Без этого контрнаступление не ускорится: у Зеленского сделали заявление

В Офисе президента объяснили, для чего Украине сейчас нужны дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS

сегодня, 13:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинским защитникам сейчас крайне необходимы дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS, без чего невозможно серьезно ускорить темп контрнаступления, уменьшить боевые возможности страны-агрессора и сохранить больше жизней наших защитников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Без этого контрнаступление не ускорится: у Зеленского сделали заявление

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Дальнобойные ракеты для Украины сейчас — это резкое уменьшение боевых возможностей России. Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики — складской, транспортной, топливной", — заявил Михаил Подоляк.


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Также, по мнению советника главы ОП, передача Киеву дальнобойных ракет ускорит наступательные операции ВСУ. А также сохранит жизни украинских защитников, минимизирует потери.

"А главное, это деэскалация. Именно это и есть актуальная… дипломатия. Украине нужны Taurus (Германия) и АTACMS (США)", — подытожил Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Шольц и Байден против поставок дальнобойных ракет Украине – когда ситуация изменится.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1690965247664832512
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