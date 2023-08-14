Без этого контрнаступление не ускорится: у Зеленского сделали заявление

Украинским защитникам сейчас крайне необходимы дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS, без чего невозможно серьезно ускорить темп контрнаступления, уменьшить боевые возможности страны-агрессора и сохранить больше жизней наших защитников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Дальнобойные ракеты для Украины сейчас — это резкое уменьшение боевых возможностей России. Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики — складской, транспортной, топливной", — заявил Михаил Подоляк.

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Также, по мнению советника главы ОП, передача Киеву дальнобойных ракет ускорит наступательные операции ВСУ. А также сохранит жизни украинских защитников, минимизирует потери.

"А главное, это деэскалация. Именно это и есть актуальная… дипломатия. Украине нужны Taurus (Германия) и АTACMS (США)", — подытожил Михаил Подоляк.

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