logo

BTC/USD

26875.81

ETH/USD

1807.28

LTC/USD

92.02

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Белый дом снова меняет позицию: получит ли Украина F-16
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом снова меняет позицию: получит ли Украина F-16

По информации CNN, Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16

сегодня, 08:34
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В то время, как европейский союзники Украины уже изъявляют готовность как минимум начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16, в США дают сигналы, что не поощряют такие намерения и не дают свое согласие. Но в последние недели администрация Джо Байдена все же изменила свою позицию и проинформировала европейских партнеров, что Вашингтон позволит им передавать Украине американские истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "CNN", со ссылкой на свои источники.

Белый дом снова меняет позицию: получит ли Украина F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В материале сообщается, что соответствующее решение Белый дом готов принять на фоне растущего давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По данным "CNN", пока официальным лицам Белого дома неизвестно о каких-либо официальных запросах кого-либо из союзников о передаче Украине F-16, а официальные лица Госдепа США, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобной передачи третьим сторонам, не получали указаний приступить к работе. Отмечается, что, поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/05/18/politics/us-allies-f-16-jets-ukraine/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!