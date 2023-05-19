Белый дом снова меняет позицию: получит ли Украина F-16

В то время, как европейский союзники Украины уже изъявляют готовность как минимум начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16, в США дают сигналы, что не поощряют такие намерения и не дают свое согласие. Но в последние недели администрация Джо Байдена все же изменила свою позицию и проинформировала европейских партнеров, что Вашингтон позволит им передавать Украине американские истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "CNN", со ссылкой на свои источники.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В материале сообщается, что соответствующее решение Белый дом готов принять на фоне растущего давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.

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По данным "CNN", пока официальным лицам Белого дома неизвестно о каких-либо официальных запросах кого-либо из союзников о передаче Украине F-16, а официальные лица Госдепа США, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобной передачи третьим сторонам, не получали указаний приступить к работе. Отмечается, что, поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.



