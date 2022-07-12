Беларусь начала новые военные учения на границе с Украиной: что известно

В Баларуси стартовали новые военные учения. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Военные учения Беларуси. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание, в Жлобинском районе (Гомельская область, Беларусь) начались командно-штабные учения с территориальными войсками.

Минобороны Лукашенко сообщило, что учения будут продолжаться с 12 до 14 июля. Сообщается, что во время учений отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, а также несение службы на КПП при участии в выполнении мероприятий военного положения.

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