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Правительство одобрило количество бюджетных мест в вузах: что известно

В Минобразования рассказали, сколько предусмотрено бюджетных мест в вузах

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Вступительная кампания для абитуриентов состоится в условиях военного положения. Многие школьники выехали за границу и будут писать НМТ там. В 2022 году изменены правила поступления для выпускников. Дети, которые находятся на оккупированных территориях, смогут утопить по упрощенной системе и получают льготы.

Правительство одобрило количество бюджетных мест в вузах: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

На днях определены объемы государственного заказа в 2022 году для всех учебных заведений, решение принял Кабмин. Государство придает приоритет инженерно-техническим, педагогическим и естественным специальностям, всего будут оплачивать из бюджета 188 тысяч бюджетных мест в учреждениях высшего образования (УВО). Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

По распределению по квалификационным уровням бюджетные места распределили так: на специальности с образовательным уровнем младшего бакалавра – 844 места; для получения образования по уровню профессиональный младший бакалавр – 38 719 мест, из них – 35 456 на дневной форме; для бакалавриата будет оплачено – 89 320 мест, из них – 82 420 на дневной форме; для магистратуры на основе бакалавра – 49 524 мест, на дневной форме – 44 404, на основе среднего образования – 6 041 мест на дневной форме. Бюджетных мест для аспирантов предусмотрено — 4 070, для докторантов — 423 человек. Для интернов медицинского и фармацевтического направлений предусмотрено 160 бюджетных мест.

Изменили условия поступления для распределения госзаказа для студентов, учащихся на магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Студентов, родные населенные пункты которых оккупировали, могут переводить на бюджетные вакантные места.

По данным УЦОКО, зарегистрировано 206 тысяч потенциальных участников основной сессии национального мультипредметного теста.

Как писал портал, с 11 июля введены новые запреты на курение в общественных местах.




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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-obsyagi-derzhavnogo-zamovlennya-na-navchannya-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti-u-2022-roci?fbclid=IwAR1nfsGs4Ok5uUldd1TdsnKR1gv7bS-Xh-pFcRb6vMYoF6KHdZ-r9TeY_0o
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