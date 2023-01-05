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Байден подтвердил. США рассматривают предоставление новой военной техники для Украины

Украина ожидает окончательного решения об отправке новой военной техники США. Байден подтвердил, что такова возможность на рассмотрении.

сегодня, 14:05
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Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает отправку в Украину боевых машин Bradley, о которых ранее упоминали СМИ. Эти автомобили лучше чем предыдущие отправленные аналоги от США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter старшего репортера Белого дома для Bloomberg News Дженнифер Джейкобс.

Байден подтвердил. США рассматривают предоставление новой военной техники для Украины

Боевые машины Bradley. Фото из открытых источников

Во время разговора в аэропорту Ковингтона , штат Кентукки у Джо Байдена спросили, рассматривают ли отправку боевых машин Bradley в Украину. На что президент США утвердительно ответил, но не сообщил никаких деталей.

"Да, – ответил Байден журналистам в Кентукки, когда его спросили, есть ли на столе боевые машины Bradley для Украины, – пишет журналистка Дженнифер Джейкобс.

Байден подтвердил. США рассматривают предоставление новой военной техники для Украины - фото 2

Ранее СМИ сообщали, что возможность отправки в Украину Bradley существует и добавляли, что на подготовку к использованию и тренировке украинских экипажей может уйти несколько месяцев.

Bradley имеют 25-мм пушки и противотанковые ракеты TOW. Эти машины станут самой большой поддержкой от США в категории бронетехники. Ранее в Украину из Соединенных Штатов были отправлены бронетранспортеры М113 и боевые машины М1117, однако они имеют худшие характеристики, чем Bradley. Бывший аналитик Белого дома из оборонного бюджета Марк Кансиан утверждает, что у США много единиц Bradley.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР рассказал о предстоящем контрнаступлении ВСУ и добавил, что боевые машины Bradley повысят боеспособность подразделений во время военных действий.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который рассказал, почему Украина победит в войне с Россией.



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Источник: https://twitter.com/JenniferJJacobs/status/1610726984161558537
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