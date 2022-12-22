Байден готов встретиться с Путиным при едином условии

Президент США может встретиться с президентом РФ при определенном условии, сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует 24 канал, пишут "Комментарии".



Возможность встречи

Джон Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден готов встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным в случае готовности последнего к переговорам. "Председатель Белого дома готов будет встретиться с кремлевским лидером, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам " , – подчеркнул чиновник.

Однако глава Белого дома все же намерен консультироваться с союзниками по НАТО и с украинскими партнерами. Но пока Путин не проявляет интереса к прекращению войны, США будут делать все, чтобы позиция Кремля изменилась.

Представитель Госдепа подчеркнул, что этому, в частности, должна способствовать военная помощь Украине, ведь она не только усиливает украинскую армию и помогает в возвращении захваченных территорий, но и может побуждать Россию искать дипломатического урегулирования.

Накануне, как писали "Комментарии", Байден принимал в США украинскую делегацию во главе с Зеленским. Глава украинского государства совершил свою первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США Зеленский выступил перед Конгрессом. Американцы согласовали большую военно-техническую поддержку Украины в войне против захватчиков.

Также в издании "Комментарии" говорилось, что Соединенные Штаты продолжают давление на Российскую Федерацию и те компании, которые помогают ей в войне с Украиной. США ввели санкции против 10 российских компаний.



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