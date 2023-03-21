"Бавовна" в Джанкое: версия рашистов

Целью удара украинских беспилотников по оккупированному рашистами Джанкою была попытка Украины накануне ожидаемого контрнаступления прервать железнодорожное сообщение между материковой частью Украины, оккупированной РФ и Крымом. Такую версию в своем телеграмм-канале обнародовал террорист Стрелков-Гиркин, ссылаясь на своего анонимного соратника. Об этом сообщают "Комментарии".

Джанкой - це Україна

"Накануне наступления на Запорожском фронте противником была предпринята попытка вывести из строя единственный (да, больше года прошло, а "дублировать" никто не собирается) железнодорожный узел, связывающий Северное Причерноморье с материковой РФ", — выдвигают свои версии рашисты . — "Цели противник не достиг. Вероятно, БПЛА "зашли" со стороны залива (привет, РЛС северо-запада). Основной целью для удара выбрали базу ГСМ железной дороги. В результате раскоординации, вероятнее всего, вызванной маневрами уклонения и обхода "просвечивающихся зон", никакой "атаки роя" не получилось, вышло "медленное самоубийство" отдельными БПЛА в течение 20-25 минут. Не помогла даже "местная подсветка" (к сожалению, она наверняка была)".

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"В случае успеха, вред получился бы достаточно серьезным", — отмечают рашисты.

Украина заявила об уничтожении в Джанкое поезда с российскими ракетами "Калибр", а также устами пресс-секретаря пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк косвенно подтвердила интерес ВСУ к железнодорожной логистике противника:

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Пригожин уже заявил о якобы известных ему сроках украинского контрнаступления и его целях — окружить ЧВК и изолировать ее от остальных вооруженных формирований России.

Между тем разведка сообщила, сколько солдат ежемесячно мобилизует Россия.