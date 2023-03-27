Авто еще одного рашистского прихвостня взорвали партизаны

Машину с предателем, который перешел на сторону оккупантов и работал в силовых органах временной власти" взорвали в Мариуполе. Об этом сообщили российские СМИ, пишут "Комментарии".



В Мариуполе взорвали авто начальника управления оккупационного МВД

По данным росмедиа, на представителя оккупационных властей "совершено нападение". На месте взрыва работают правоохранители и криминалисты. Ссылаясь на источники, российские пропагандисты сообщили, что взрывчатка была закреплена на дне автомобиля так называемого начальника городского управления МВД Михаила Москвина.

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По информации россиян, он получил легкую контузию. В то же время Telegram-канал "Мариуполь Спротив" сообщил, что Михаил Москвин якобы получил серьезные ранения.

Михаил Москвин родился в городе Макеевка Донецкой области, работал в городском управлении внутренних дел Украины в Донецкой области. После оккупации Макеевки в 2014 году стал коллаборантом, был сотрудником МГБ ДНР и оккупационных правоохранительных органов. Также участвовал в организации и деятельности "отдельной артиллерийской бригады особого назначения "Кальмиус".

Как писали ранее "Комментарии", мелитопольский предприниматель Иван Ткач, который сотрудничал с оккупантами, на днях уничтожен в результате взрыва в Мелитополе.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что стало известно о заочном вынесении приговоров самозванным оккупационным мэрам Бердянска Александру Сауленко и ставленнику рашистов в Днепрорудном Николае Пастушенко — суд в Запорожье осудил их при содействии оккупантам до 15 и 10 лет.

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