Австралийцы подготовили сотни украинских воинов

Две сотни украинских солдат завершили свою учебу на полигоне в Великобритании под руководством австралийских инструкторов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ. В общей сложности, по этой программе западными инструкторами уже подготовлено десять тысяч воинов.

Австралійці підготували сотні українських вояків

Под руководством инструкторов 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны украинцы обучались обращению с оружием и стрельбе, боевым действиям в лесистой местности и городской застройке, окопной войне, навыкам тактической медицины.

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Командующий австралийским контингентом майор Грегори Сарджент отметил преданность выпускников и дух, который они демонстрировали в течение курса.

"Некоторые из этих тренировок будут близки к тому, с чем многие из вас вскоре столкнутся или уже сталкивались дома", — сказал майор Сарджент. — "Вам пришлось очень быстро учиться, охватывая несколько тем, чтобы сделать вас эффективными солдатами, и все вы поразили команду тренеров своей преданностью и мотивацией. Наше участие это лишь небольшая часть вашего пути, но мы очень гордимся той маленькой частью, которую мы играем. Берегите себя, своих друзей и семью. Удачи вам и воинских сил".

Командир Украинского национального контингента обеспечения также выразил надежду и признательность австралийским инструкторам.

"Многие из нас уже видели боевые действия во время российско-украинской войны, но не менее мы были поражены уровнем знаний приехавших сюда австралийских инструкторов", — сказал он. — "Мы благодарим вас за мотивацию прийти на помощь нашим солдатам и передать свои знания. Важно, чтобы мы продолжали работать вместе. Австралия и Украина разделяют такие общие ценности как свобода, за которую мы сейчас боремся".

Австралийские солдаты из 1-й бригады отправились в Британию в рамках операции "Куду" Австралийских Сил Обороны, присоединившись к странам-партнерам для программы подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Контингент численностью до 70 человек проводит подготовку новобранцев Вооруженных сил Украины для поддержки их национальной обороны после незаконного вторжения России.

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