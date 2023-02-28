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Австралийцы подготовили сотни украинских воинов

Все они скоро встретятся с врагом на поле боя

сегодня, 22:46
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Автор:

Константин Куликов

Две сотни украинских солдат завершили свою учебу на полигоне в Великобритании под руководством австралийских инструкторов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ. В общей сложности, по этой программе западными инструкторами уже подготовлено десять тысяч воинов.

Австралийцы подготовили сотни украинских воинов

Австралійці підготували сотні українських вояків

Под руководством инструкторов 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны украинцы обучались обращению с оружием и стрельбе, боевым действиям в лесистой местности и городской застройке, окопной войне, навыкам тактической медицины.


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Командующий австралийским контингентом майор Грегори Сарджент отметил преданность выпускников и дух, который они демонстрировали в течение курса.

"Некоторые из этих тренировок будут близки к тому, с чем многие из вас вскоре столкнутся или уже сталкивались дома", — сказал майор Сарджент. — "Вам пришлось очень быстро учиться, охватывая несколько тем, чтобы сделать вас эффективными солдатами, и все вы поразили команду тренеров своей преданностью и мотивацией. Наше участие это лишь небольшая часть вашего пути, но мы очень гордимся той маленькой частью, которую мы играем. Берегите себя, своих друзей и семью. Удачи вам и воинских сил".

Командир Украинского национального контингента обеспечения также выразил надежду и признательность австралийским инструкторам.

"Многие из нас уже видели боевые действия во время российско-украинской войны, но не менее мы были поражены уровнем знаний приехавших сюда австралийских инструкторов", — сказал он. — "Мы благодарим вас за мотивацию прийти на помощь нашим солдатам и передать свои знания. Важно, чтобы мы продолжали работать вместе. Австралия и Украина разделяют такие общие ценности как свобода, за которую мы сейчас боремся".

Австралийские солдаты из 1-й бригады отправились в Британию в рамках операции "Куду" Австралийских Сил Обороны, присоединившись к странам-партнерам для программы подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Контингент численностью до 70 человек проводит подготовку новобранцев Вооруженных сил Украины для поддержки их национальной обороны после незаконного вторжения России.

Тем временем, российская армия переходит в режим орды. Тем не менее, министр обороны Литвы уверен, что Россия проиграет. А генсек НАТО пообещал Украине все.




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