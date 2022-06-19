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Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4

Страна осуждает непрерывную необоснованную агрессию России

19 июня 2022, 23:28
Автор:

Лиля Воробьева
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Украине передали первые четыре бронетранспортера M113AS4. Их отправила Австралия, ожидают еще десять. Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Австралии.

Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4

Австралия отправила в Украину БТР M113AS4 (фото из открытых источников)

На прошлой неделе на украинском самолете Антонов АН-124 первые четыре машины, подаренные Украине, покинули базу ВВС Великобритании Эмберли. Премьер страны Энтони Альбанезе заявил, что эта техника была передана в ответ на запрос Министра обороны Украины и доказывает неизменную приверженность Австралии народу Украины.

"Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины", — заявил чиновник.

Также в сообщении говорится, что страна будет искать новые способы, чтобы помочь украинскому народу.

Известно, что пакет военной помощи включает 285 млн. австралийских долларов, беспилотные авиационные комплексы, снаряжение, защищенные мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777, боеприпасы и противотанковое оружие.

Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4 - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину направляются вертолеты МИ-17 . США передадут очередную помощь Украине В скором времени в Украину прибудут вертолеты МИ-17. Об этом в Телеграмме сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Чиновник опубликовал фото вертолетов Ми-17 для Украины, уже загружаемых на базе ВВС США. В сообщении под фото Андрей Ермак написал, что вертолеты "Хорошие птички".

Также "Комментарии" сообщали о том, когда Украина пойдет в атаку, отвоевывая юг. Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетил передовые позиции в Николаевской области, Николаев, Одесскую область и пообщался с нашими защитниками. Он подчеркнул: "Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным". Какие угрозы остаются для украинского юга? В каких условиях мы сможем не только отстоять территории, на которые периодически наскакивает российский агрессор, но и вернуть захваченные им (по крайней мере, с 24 февраля )?



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Источник: https://www.minister.defence.gov.au/minister/rmarles/media-releases/first-armoured-personnel-carriers-depart-ukraine
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