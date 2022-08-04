Авиация ВСУ разбила опорные пункты врага на юге (ВИДЕО)

Украинская армия продолжает усиливать давление на противника на южном направлении. Так, бойцы ВСУ нанесли удары по вражеским опорным пунктам в районах Благодатного и Правдиного. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в сводке Оперативного командования "Юг".

Авиация. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. С целью недопущения наступления наших войск и восстановления утраченного положения наращивает состав группировки на Криворожском направлении за счет опрокидывания подразделений 35-й армии Восточного военного округа".

Мобилизовав силы в роту с применением бронированной техники, пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка – Андреевка и Сухой Ставок – Белая Криница. В попытке восстановить утраченное положение успеха не имел, ретировался.



Вместо этого активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал позиции ВСУ. Потерь нет.

Днем южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены следующие потери врага: 31 захватчик, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик.

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, кого теперь Кремль посылает на войну – чем ответит Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало — в разведке установили еще одну причину, почему россияне устроили теракт в Еленовке.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!