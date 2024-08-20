Авиация ВСУ работает в небе Курской области: эффектное видео наших пилотов

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Кравцев Сергей
В небе над Курской областью работает авиация Воздушных сил Украины. Пилоты ежедневно наносят удары по объектам противника. Как передает портал "Комментарии", видео работы наших пилотов у себя в Facebook опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Авиация. Фото из открытых источников
Согласно обнародованному материалу, в небе над Курской областью выполнял задание один из пилотов Воздушных Сил Украины. Он сбросил бомбу по объекту РФ, в результате чего на значительной территории участка образовался пожар.
Стоит заметить, что оккупанты скрывают свою технику среди застроек.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Воздушных силах ВСУ показали, как работает авиация по Курщине.
Также издание "Комментарии" сообщало – что поможет ВСУ продвигаться дальше в Курской области: почему РФ не может остановить наших военных.
Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.
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