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Авиация ВСУ работает в небе Курской области: эффектное видео наших пилотов

Благодаря прицельному удару ВСУ у противника минус еще один подземный пункт управления

сегодня, 11:55
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Кравцев Сергей

В небе над Курской областью работает авиация Воздушных сил Украины. Пилоты ежедневно наносят удары по объектам противника. Как передает портал "Комментарии", видео работы наших пилотов у себя в Facebook опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Авиация ВСУ работает в небе Курской области: эффектное видео наших пилотов

Авиация. Фото из открытых источников

"На видео – украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer", — говорится в сообщении.

Согласно обнародованному материалу, в небе над Курской областью выполнял задание один из пилотов Воздушных Сил Украины. Он сбросил бомбу по объекту РФ, в результате чего на значительной территории участка образовался пожар.

Стоит заметить, что оккупанты скрывают свою технику среди застроек.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Воздушных силах ВСУ показали, как работает авиация по Курщине.

Также издание "Комментарии" сообщало – что поможет ВСУ продвигаться дальше в Курской области: почему РФ не может остановить наших военных.                                                                                                                                     

Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.




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Источник: https://www.facebook.com/ComAFUA/videos/1069979441375168/
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