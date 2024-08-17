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В Воздушных силах ВСУ показали, как работает авиация по Курщине

Благодаря прицельному удару удалось уничтожить вражеский мост

сегодня, 08:45
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Кравцев Сергей

Воздушные силы ВСУ поделились кадрами отработки по путям снабжения противника в Курской области, на видео зафиксировано уничтожение моста. Как передает портал "Комментарии", видео опубликовал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

В Воздушных силах ВСУ показали, как работает авиация по Курщине

Авиация. Фото: из открытых источников

"Авиация Воздушных сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также — логистическим центрам и путям снабжения противника. Спасибо летчикам и всем, кто обеспечивает боевую работу авиации!", – отметил Олещук.

Стоит отметить, что ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на российских "военкоров" сообщил, что украинская армия разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше недели. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – как Путин пытается остановить ВСУ в Курской области: сколько солдат РФ вывела из Украины.

Ранее "Комментарии" писали – ВСУ хотели повторить "Курский прорыв" в еще одной области РФ: что пошло не так.





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Источник: https://www.facebook.com/ComAFUA/videos/960189089198770
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