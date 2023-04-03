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Авиация ВСУ осуществила мощные удары по позициям РФ: что уничтожили

Украинским пилотам удалось нанести удары по 6 важным объектам противника

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Авиация ВСУ по итогам минувших суток осуществила серию новых сокрушительных "налетов" по местам сосредоточения сил и техники армии РФ. Всего удалось нанести 8 ударов по противнику, говорится в отчете Генштаба ВСУ в Facebook. 

Авиация ВСУ осуществила мощные удары по позициям РФ: что уничтожили

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

Со своей стороны, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы. Также удалось уничтожить 3 позиции средств противовоздушной обороны врага и ударить по 6 важным объектам противника.


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Отметим, президент Владимир Зеленский отметил важность наступившей недели для победы Украины. Уже ведется подготовка к запланированным событиям, подчеркнул глава украинского государства в своем видеообращении к украинцам.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские летчики пообщались с журналистами рейтингового издания "The Telegraph", отметив важность получения Украиной западной авиации, ведь пока партнеры медлят с этим решением и продолжают дискуссии война в Украине продолжается и в небе гибнут лучшие украинские пилоты.                                                                                                                

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина на прошедшей неделе перешагнула за 400-й день полномасштабной войны, пережила очередные удары дронами и бомбами, распрощалась с мартом и вступила в апрель. Эксперты традиционно проанализировали итоги недели (с 27 марта по 2 апреля) для Украины, выделив наиболее важные, с их точки зрения, события, и спрогнозировав их дальнейшее влияние на нашу страну.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
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