Авиация ВСУ нанесла удары по российским складам боеприпасов в Николаевской области: подробности

Силы обороны продолжают вести боевые действия, держа врага на отступных рубежах. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

"Не имея успехов в предыдущих замыслах, противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных и ракетных ударов районов в тылу наших войск и населенных пунктов вдоль линии столкновения", — сообщает ОК "Юг".

Во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкиного района, обнаружена брошенная в исправном состоянии и с боекомплектом российская техника: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д.

"Нашими штурмовиками нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. А вертолетами — по опорному пункту противника в районе Правдино и по вражеским позициям вокруг Александровки.", — сообщает ОК "Юг".

По результатам выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял:

• 52 лица личного состава;

• гаубицу "Мста-Б".

• миномет;

• семь единиц бронированной и автомобильной техники;

• склад боеприпасов в Новой Каховке.

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