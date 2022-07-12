Россияне в шоке: в мультике показали, как Китай будет освобождать РФ от фашистов (ВИДЕО)

Несмотря на то, что в России легендарный мультсериал "Масяня" под запретом все еще большое количество россиян смотрит мультфильм в ютуб. Создатели мультсериала выпустили шикарный новый эпизод, в котором россиянам показали, что такое война, поменяв местами украинцев россиян, показав, как себя чувствует человек, когда накрывают ракетами и бомбами мирные города РФ и людям приходится спасаться бегством или укрываясь в бомбоубежищах.

Кремль. Фото: из открытых источников

Совершенно не зря 162-й эпизод, созданный мультипликатором Олегом Куваевым, получил название "Санкт-Мариубург". Таким образом автор хотел провести параллель с теми событиями, что произошли в украинском Мариуполе, когда оккупанты фактически стерли огромный город с лица земли, уничтожив всю гражданскую инфраструктуру.

По вымышленному Куваевым сюжету, якобы китайцы напали на россиян, чтобы “спасти мирное население от российских фашистов”. И снова проводит параллель с нападение россиян на Украину. Ведь официально, говоря о причине нападения и вторжения российских войск, Путин и другие спикеры Кремля рассказывают о вымышленных фашистах в Украине.

В мультфильме показаны все те ужасы, которые из-за россиян приходится переживать украинцам.

"Знаете, людей от животных отличает чувство эмпатии. Эта война – страшный позор России и проклятие, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. Извините, что мультик получился не смешной, но какое веселье, когда сколько людей умирают каждый день?", — сказала Масяня в конце.

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