НБУ выпустил новые коллекционные монеты: как выглядят (Фото)

С 11 июля НБУ вводит обращение памятные монеты "В единстве – сила" из серии "Бессмертная моя Украина". Презентация прошла с участием послов 12 стран, флаги которых изображены на одной из монет, что символизирует объединение и поддержку Украины в борьбе с агрессором.



фото НБУ

"Помощь Украине и финансовое давление на агрессора являются мощным и неотъемлемым оружием в этой войне. Мы искренне благодарны за поддержку нашим международным партнерам и стремимся увековечить их усилия и нашу благодарность в памятных монетах, которые представляем. Они символически посвящены силе единства стран" мира, которая вопреки масштабам угрозы способна защитить жизнь, свободу и справедливость", – сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.