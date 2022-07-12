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НБУ выпустил новые коллекционные монеты: как выглядят (Фото)

Памятные монеты НБУ посвящены поддержке Украины от других стран

сегодня, 11:00
Автор:

Козлова Альбіна
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С 11 июля НБУ вводит обращение памятные монеты "В единстве – сила" из серии "Бессмертная моя Украина". Презентация прошла с участием послов 12 стран, флаги которых изображены на одной из монет, что символизирует объединение и поддержку Украины в борьбе с агрессором.

НБУ выпустил новые коллекционные монеты: как выглядят (Фото)

фото НБУ

"Помощь Украине и финансовое давление на агрессора являются мощным и неотъемлемым оружием в этой войне. Мы искренне благодарны за поддержку нашим международным партнерам и стремимся увековечить их усилия и нашу благодарность в памятных монетах, которые представляем. Они символически посвящены силе единства стран" мира, которая вопреки масштабам угрозы способна защитить жизнь, свободу и справедливость", – сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

На аверсе памятных монет "В единстве — сила" вычекан эскиз "Единство — сила" Алины Малюты, на реверсе — эскиз "Помощь стран-партнеров" Сергея Топкина. Таким образом, на аверсе изображен малый Государственный Герб Украины и композиция единения рук в круге, окутанных сине-желтой лентой. Надпись "В единстве — сила" / In Unity — Strength и цветные флаги 15 стран размещены на реверсе монет.

Это флаги США, Великобритании, Польши, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Италии, Швейцарии, Чехии, Швеции, Нидерландов, Германии, Франции, Японии.

НБУ выпустил новые коллекционные монеты: как выглядят (Фото) - фото 2

Монеты выпущены в лимитированном количестве в номинале 5 и 10 гривен. Номинал 10 грн "В единстве — сила" — это монета весом 31,1 г серебра 925 пробы, тираж — до 5 000 штук. Монета номиналом 5 гривен – это 16,5 грамм нейзильбера, тираж – до 250 000 штук (в том числе до 75 000 продаются в сувенирной упаковке).

Как писал портал, на сайте Белого дома в США есть интернет-магазин коллекционных монет. Выставлена на продажу монета "Остров Змеиный". Гравировка цветная, цена 100 долларов за единицу. На ней высечена фраза: "Русский военный корабель, иди на**й", координаты, фото острова, украинский герб. Дизайн разработал Энтони Ф. Джаннини – главный дизайнер Global Historic Moments of the American Presidency Collection.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-yednosti--sila--u-natsionalnomu-banku-prezentuvali-pershi-pamyatni-moneti-scho-vvodyatsya-v-obig-pid-chas-viyni?fbclid=IwAR0WaNTcT60vapws8P-0OZa6bgPyT8cQFNk-pRBX9LtYfuQek0QUmf1xa3A
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