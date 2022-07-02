Авиация ВСУ нанесла удар по вражескому опорному пункту в Николаевской области: подробности

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как сообщают наши военные, Силы обороны продолжают выполнение боевых задач по освобождению украинской территории от оккупантов.

"Противник продолжает инженерное обустройство рубежей своей обороны, отступных позиций. Активных действий не ведет, но продолжает наносить ракетные удары и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в нашем тылу.", — информирует ОК "Юг".

В тоже время украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области.

"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются.", — ОК "Юг".

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