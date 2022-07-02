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Авиация ВСУ нанесла удар по вражескому опорному пункту в Николаевской области: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 17:30
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

Авиация ВСУ нанесла удар по вражескому опорному пункту в Николаевской области: подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как сообщают наши военные, Силы обороны продолжают выполнение боевых задач по освобождению украинской территории от оккупантов.

"Противник продолжает инженерное обустройство рубежей своей обороны, отступных позиций. Активных действий не ведет, но продолжает наносить ракетные удары и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в нашем тылу.", — информирует ОК "Юг". 

В тоже время украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области.

"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются.", — ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что звездного вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата. Российский хоккеист Иван Федотов был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге. 

Читайте также о том, что Кремль готовится к длительной войне в Украине: в Госдуму подан соответствующий законопроект. Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам". 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Гарантии безопасности для Украины: насколько Киев продвинулся в вопросе – почему альтернативы НАТО нет. Есть разные точки зрения: от безальтернативного НАТО – до Украины с ее мощнейшей армией в Европе, которая сама станет гарантом для любой страны.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили остатки российского гарнизона на Зменином: подробности (ВИДЕО). Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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