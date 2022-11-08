Авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам РФ на юге

Украинская армия продолжает контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 7 ноября уничтожили десятки российских оккупантов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в соцсети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинской авиацией по противнику нанесено 8 ударов, из которых 2 — по опорным пунктам, 4 — по системам противовоздушной обороны, 2 — по скоплению техники. В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери РФ составляют: больше 30 солдат, зенитно-ракетный комплекс "Стрела", танк, 2 пушки-гаубицы, 8 единиц автобронетехники, склад боеприпасов в Бериславском районе.

"По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива захватчиков", — добавили в ОК "Юг".

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