Авиационная коалиция: Словакия уже передала Украине первые МиГ-29

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Моесеенко Валентина
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что в Украину прибыли четыре самолета, пишут "Комментарии". Переброску истребителей осуществляли украинские пилоты с помощью Воздушных сил Словакии и украинского персонала.
Словакия передала украинским Воздушным Силам первые истребители МиГ-29
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В ближайшие недели другие самолеты тоже будут переданы Украине, но по оперативным причинам никаких подробностей ведомство не сообщает. Информацию об этом подтвердят сразу же после их безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае.
Передача истребителей МиГ-29 проходит в рамках межправительственного соглашения между Словакией и Украиной.
Также Польша готова вместе со Словакией передать украинским воздушным силам истребители МиГ-29. Недавно президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность к таким действиям. Он заявил, что Варшава готова передать Украину свои истребители в рамках международной коалиции.
Как писали "Комментарии", Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Польша планирует передать Украине первые четыре истребителя МиГ-29, а позже вообще все свои самолеты этого типа.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России назвали такие действия еще одним примером того, что военный альянс НАТО увеличивает свое участие в войне между Украиной и Российской Федерацией. И пригрозили, что такие действия будут создавать дополнительные проблемы для Украины.
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