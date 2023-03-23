Авиационная коалиция: Словакия уже передала Украине первые МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что в Украину прибыли четыре самолета, пишут "Комментарии". Переброску истребителей осуществляли украинские пилоты с помощью Воздушных сил Словакии и украинского персонала.



Словакия передала украинским Воздушным Силам первые истребители МиГ-29

"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне и этим жестом мы как страна вписались заглавными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", – сказал Надь.

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В ближайшие недели другие самолеты тоже будут переданы Украине, но по оперативным причинам никаких подробностей ведомство не сообщает. Информацию об этом подтвердят сразу же после их безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае.

Передача истребителей МиГ-29 проходит в рамках межправительственного соглашения между Словакией и Украиной.

"В общей сложности мы передаем Украине 13 истребителей советского производства и зенитно-ракетные комплексы КУБ", – рассказали в минобороны страны.

Также Польша готова вместе со Словакией передать украинским воздушным силам истребители МиГ-29. Недавно президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность к таким действиям. Он заявил, что Варшава готова передать Украину свои истребители в рамках международной коалиции.

Как писали "Комментарии", Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Польша планирует передать Украине первые четыре истребителя МиГ-29, а позже вообще все свои самолеты этого типа.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России назвали такие действия еще одним примером того, что военный альянс НАТО увеличивает свое участие в войне между Украиной и Российской Федерацией. И пригрозили, что такие действия будут создавать дополнительные проблемы для Украины.

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