Аварийные отключения по всей стране: РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

Во время массированного ракетного удара по Украине в пятницу, 16 декабря, российские войска снова атаковали энергетические объекты Украины. В связи с тем, что есть "прилете" в ряде областей по всей стране введены в действие аварийные отключения света. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

РФ обстреляла энергообъекты в Украине. Фото: из открытых источников

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", — отметил Герман Галущенко.

Он предупредил, что возможно падение объемов поставок электроэнергии.

"Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут возобновлять энергоснабжение", — сказал Галущенко.

Как сообщалось ранее, из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков, Полтава, Сумы и ряд других городов полностью оказались обесточенными.

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Также издание "Комментарии" сообщало – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть свидетельства о заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом пишет World Today News. Кроме того, Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли, сообщает официальное информационное агентство IRNA. Чем Украина и наши партнеры могут ответить на расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном, фактически вступившим в войну на стороне РФ? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратилось к экспертам.





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