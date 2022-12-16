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Аварийные отключения по всей стране: РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

Российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины

сегодня, 11:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время массированного ракетного удара по Украине в пятницу, 16 декабря, российские войска снова атаковали энергетические объекты Украины. В связи с тем, что есть "прилете" в ряде областей по всей стране введены в действие аварийные отключения света. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

Аварийные отключения по всей стране: РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

РФ обстреляла энергообъекты в Украине. Фото: из открытых источников

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", — отметил Герман Галущенко.

Он предупредил, что возможно падение объемов поставок электроэнергии.

"Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут возобновлять энергоснабжение", — сказал Галущенко.

Как сообщалось ранее, из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков, Полтава, Сумы и ряд других городов полностью оказались обесточенными.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 декабря во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы.

Также издание "Комментарии" сообщало – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть свидетельства о заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом пишет World Today News. Кроме того, Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли, сообщает официальное информационное агентство IRNA. Чем Украина и наши партнеры могут ответить на расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном, фактически вступившим в войну на стороне РФ? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid027Q41ut6bP6duRMn55yH5CsXcHpPt6azLzXXZFspnF7msz3vUQLQih5RvyYSMiqb7l?__cft__%5B0%5D=AZUEcsIRUgFOUUgYzQb1phGR0b5n9S0cSoh4ViGk-erNNEQG2MQc_lSqkeJGRS_jbMGtAY8hDuY9Y0O_JDACQaWfFfSFBTGLERzixcoThDeBQauTth9T
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