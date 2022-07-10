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Аваков опубликовал перехваченные данные армии РФ о потерях в Украине: данные впечатляют

Количество убитых россиян на войне в Украине уже перевалило за 50 тысяч

сегодня, 12:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Общие потери войска страны-агрессора могут составлять свыше 50 тысяч человек. Согласно перехваченной внутриштабной сводке россиян, только в ВС РФ безвозвратные потери перевалили за 40 тысяч. Еще более 10 тысяч потеряли частные военные компании, которые Москва также активно использует в войне против украинского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков опубликовал перехваченные данные армии РФ о потерях в Украине: данные впечатляют

Российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Бывший глава МВД отметил, потери живой силы личного состава ВС РФ – 41315 человек. Потери ЧВК – 10751 погибших. Сюда еще стоит приплюсовать 2094 убитыми и пропавшими безвести из Росгвардии. Вот только официальные спикеры Кремля боятся даже близко озвучивать такие потери на войне в Украине. Официально у них ситуация контролируемая и все идет по плану.

Отметим, по официальным данным Генштаба ВСУ за время полномасштабного вторжения оккупанты потеряли в Украине больше 37 тысяч военных. С каждым днем это число стремительно увеличивается.                                                                                                           

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Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы Офиса президента Подоляк назвал три составляющих того, что ВСУ удастся быстро и эффективно выбить россиян из украинской земли.                                        




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Источник: https://www.facebook.com/100002403454361/posts/pfbid0rmWW6QjWXSnJrNYDPWqaeK2o1goa4QgVwKYSF9vwbbcFJ1UR9XCwmvV5WUR14y9yl/?d=n
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