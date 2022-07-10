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У Зеленского назвали три ключевых пункта, чтобы выбить россиян из Украины

По словам советника главы ОП, чем больше инструментов, тем быстрее зачистим россиян в Украине

сегодня, 11:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты не прекращают попыток захватить как можно больше территории Украины и не собираются останавливаться. Агрессор будет остановлен и выбит из Украины, если будут выполнены три пункта, после чего произойдет перелом в войне, о котором все давно говорят. Как передает портал "Комментарии" эти пункты у себя в Twitter озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского назвали три ключевых пункта, чтобы выбить россиян из Украины

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, если у украинского войска появится больше инструментов, значит и появится больше возможностей провести зачистку агрессора.

Первый пункт, отметил Подоляк, состоит в том, что Украина должна получить от союзников больше систем HIMARS. Это высокоточное оружие позволяет поражать цели в глубоком тылу противника, наносить удары по складам с боеприпасами.

Второй пункт – Украине нужно больше тяжелой артиллерии по всей линии фронта. Это позволит паритетно отвечать количеством на количество.                                                                                                                                               

Третий пункт – украинским воинам нужна бронетехника для "кулаков прорыва".

Ранее Михаил Подоляк уже сообщал, что перелом в войне уже начал происходить за счет того, что украинская армия начала наносить точные удары по скоплениям живой силы противника, разбивать склады с боеприпасами, выводить из строя большое количество военной техники РФ.

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1545719070686855168
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