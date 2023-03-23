Предстоящее украинское контрнаступление будут поддерживать с воздуха тысячи малых сверхманевренных дронов. Такое предположение со страхом делает рашист и предатель Украины, беглый с Украины колаборант Олег Царев. Он призывает своих соратников по агрессии выработать противодействие возможной украинской стратегии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

fpv-дрон

"Представьте себе атаку дронов, предваряющих наступление армии на тяжелой технике: тысячи крошечных смертоносных машинок с огромной скоростью несутся к позициям и сбрасывают гранаты, залетая в каждую щель. Фантастический фильм? Как бы не так. Речь идёт об FPV-дронах, отдельной категории гражданских БПЛА. Управляют таким дроном в специальных очках от первого лица (отсюда и аббревиатура — First Person View). Положение коптера контролируется джойстиком — надо уметь чувствовать дрон, автопилота у них нет. Летают FPV-дроны недалеко (на 3-5 км), несут немного (максимум кумулятивная граната РПГ-7 или осколочная). Опасны тем, что максимально быстры (до 150 км/час) и управляемы – обученные пилоты могут вести дроны по лестницам, залетать в окопы, блиндажи и даже форточки, повторять рельеф местности", — нагоняет страха на коллег-рашистов Олег Царев. — "И если обычный дрон просто роняет боеприпас сверху вниз, то этот способен быть более точным или просто стать камикадзе — невысокая стоимость (30-150 тысяч руб) это вполне допускает".

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Рашист предполагает, что у "ВСУ может быть до 100 тыс таких дронов, они готовят тысячи операторов".

- Созданы летные школы, где инструкторы с боевым стажем обучают пилотов. Формируются БПЛА-роты в составе каждой бригады ВСУ с перспективой укомплектования операторами дронов всех подразделений на уровне взвода, — продолжает Олег Царев. — К наступлению ВСУ операторы будут уже обучены, а коптеры будут на фронте. Они не говорят — они делают".

Неудавшийся "лидер Новороссии", еле убежавший весной 2022 года в российском обозе с Киевщины, призывает РФ готовится к данной угрозе со стороны Украины.

Тем временем, истребители НАТО провели учения возле границ РФ.

СМИ назвали причину, по которой пока откладывается наступление ВСУ.

Кроме того, стало известно количество снарядов, которые расходуют Украина и РФ ежедневно.







