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Артиллеристы ДШВ ВСУ точным ударом поразили вражеский "Ураган" и БРЭМ (ФОТО)

Украинские артиллеристы нанесли удар по вражеской технике

сегодня, 12:39
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Артиллеристы ДШВ ВСУ точным ударом поразили вражеский "Ураган" и БРЭМ (ФОТО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Артиллеристы ДШВ ВСУ нанесли удар по вражеской технике. 

"Точным и филигранным огнем артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригада ДШВ ВС Украины уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) российских оккупантов.", — командование Десантно-штурмовых войск. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фотографии с места событий. На снимках можно увидеть уничтоженную вражескую технику. 

Артиллеристы ДШВ ВСУ точным ударом поразили вражеский ”Ураган” и БРЭМ (ФОТО) - фото 2

Артиллеристы ДШВ ВСУ точным ударом поразили вражеский ”Ураган” и БРЭМ (ФОТО) - фото 3

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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