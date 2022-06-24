Артиллеристы ДШВ ВСУ точным ударом поразили вражеский "Ураган" и БРЭМ (ФОТО)

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Артиллеристы ДШВ ВСУ нанесли удар по вражеской технике.

"Точным и филигранным огнем артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригада ДШВ ВС Украины уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) российских оккупантов.", — командование Десантно-штурмовых войск.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фотографии с места событий. На снимках можно увидеть уничтоженную вражескую технику.





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