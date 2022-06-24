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Провокация Беларуси: почему гражданам нельзя заходить на ее территорию

Украинцев предостерегают от пересечения границы с Беларусью

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Провокация Беларуси: почему гражданам нельзя заходить на ее территорию

Фото Госпогранслужбы

В Государственной пограничной службе предостерегают украинцев от пересечения границы с Беларусью. Со стороны Украины не было договоренностей с правительством Беларуси об открытии мест упрощенного пересечения границы для граждан.

Беларусь в одностороннем порядке приняла решение о том, что украинцам разрешают заходить на территорию белорусского заповедника "Ольманские болота" для сбора ягод, грибов. В решении пограничного комитета Беларуси указано, что разрешение будет действовать с 1 июля по 10 августа и будут открыты места упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Поселок" возле сел Дроздынь, Березово и Познань.

Пограничники называют это открытой провокацией со стороны РБ. Ведь во время пребывания на территории Беларуси безопасность гражданских под угрозой.

В Украине продолжают действовать ограничения в период военного положения — запрет на посещение лесов, на фото или видеосъемку, использование видеорегистраторов в приграничных территориях, на передвижение гражданских на территории шириной в один километр от государственной границы, кроме жителей прилегающих сел к границе; на передвижение во время комендантского часа, использование БПЛА населением, охота или рыболовство возле границы; использование камуфляжа гражданскими.

В приграничных районах гражданские должны иметь с собой документы. Пограничники призывают украинцев не нарушать эти правила, виновные будут нести наказание в соответствии с законодательством.

Как писал портал "Комментарии", в Украину прибыли мощные HIMARS из США. Министр обороны Украины рассказал о доставленном мощном тяжелом оружии от Соединенных штатов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о ракетных артиллерийских системах повышенной мобильности, смонтированных на колесном шасси.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-teritorii-prikordonnih-oblastey-z-bilorussyu-prodovzhuyut-diyati-rezhimni-obmezhennya/
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