На юге Украины ВСУ уничтожили почти полсотни оккупантов и крупнокалиберную артиллерию: подробности

На юге Украины оккупанты продолжают оборонительные действия и контрбатарейную борьбу. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что за прошедшие сутки (23 июня) имеющимися силами активных действий не вел, новых ударных группировок не создавал.

"Тактика ракетных ударов продолжается как средство боевого и психологического давления.", — ОК "Юг".

Наши военные отмечают, что на Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ.

За прошедшие сутки на юге Украины авиация ВСУ нанесла пять ударов по вражеским позициям.

Подтвержденные потери армии противника за сутки составили:

• 44 оккупанта;

• две 152 мм. пушки "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";

• несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

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