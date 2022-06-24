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ВСУ начнут контрнаступление: военные США назвали сроки

Счет уже пошел на недели

сегодня, 07:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Ближайшие недели массированное наступление российских войск на Донбассе остановится, что позволит украинским военным перехватить инициативу на фронте и перейти от оборонительной операции к контрнаступлению. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в обновленном отчете озвучили военные эксперты Института изучения войны (ISW).

ВСУ начнут контрнаступление: военные США назвали сроки

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Аналитики также отмечают, что опасности со стороны Беларуси ждать не стоит. Белорусская армия действительно проводит военные учения вблизи украинской границы, но вступать в войну против Украины страна не планирует. Но это не значит, что белорусы не могут пойти на провокации.

Институт подчеркивает, последние несколько недель стали весьма успешными для российского наступления. России удалось существенно продвинуться в районе Северодонецк-Лисичанск, потеснив ВСУ. При этом отмечается, что несмотря на отступление украинской армии стратегическая цель в битве за Донбасс достигнута. Украине удалось выиграть время, сместив планы россиян, существенно замедлив наступательную операцию.

По прогнозам ISW, потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным переломным моментом в войне.

Военные аналитики США предполагают, что наступление РФ на востоке Украины остановится в ближайшие недели. Причем, это не будет зависеть от того, удастся россиянам оккупировать Северодонецк и Лисичанск или нет. Это даст возможность украинской армии пойти в массированную контратаку.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины обнародовали планы агрессора: цель – оккупировать сразу четыре города.

Также издание "Комментарии" сообщало – Залужный обратился к украинцам: важное заявление о ситуации на фронте.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-23
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