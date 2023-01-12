Армия РФ пополнится еще на 20 дивизий, - Генштаб ВСУ

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center 12 января 2023 года, пишут "Комментарии".



В России анонсировали реформу вооруженных сил

"Для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные меры по реформированию вооруженных сил. В частности, увеличение общей численности до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

По словам военного ВСУ, указанные планы говорят о намерениях Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий на территории Украины. Реализация таких "грандиозных" намерений потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов.

"В то же время, значительные потери в личном составе и вооружении и военной технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывает сомнения, что запланированные организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определены сроки", — отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Также он рассказал, что на территории Беларуси спланировано проведение совместного оперативного обучения вооруженных сил РФ и вооруженных сил РБ под названием "Щит союза – 2023". В то же время, вместо обучения "Центр-2023" запланировано провести маневры вооруженных России и республики Беларуси "Запад-2023". Соответственно потенциальная угроза наступления агрессора с территории Беларуси будет сохраняться.

"В настоящее время мер по формированию противником ударной, подчеркиваю, ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории республики Беларусь не наблюдается", — добавил бригадный генерал.

Как говорилось в "Комментариях", мобилизовать еще полмиллиона россиян технически невозможно. Политтехнолог Михаил Шейтельман уверен, что такая цифра потенциально мобилизованных ничем не подтверждена. Призвать же 500 тыс. на военную службу – это значит устроить страшную логистическую пробку

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