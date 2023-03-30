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Армия дронов: Военным передали еще 300 беспилотников Mavic 3T

За 9 месяцев деятельности Армии дронов приобрели 3201 дрон. В общей сложности заключены контракты на более 4 млрд грн

сегодня, 20:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

300 дронов DJI Mavic 3T Thermal отправили в самые горячие участки фронта: 160 коптеров – на восток, 85 – на запорожское направление и еще 55 – на херсонское. Беспилотники приобрели благодаря совместному сбору на Армию дронов в рамках инициативы UNITED24. Всего за три дня им удалось собрать около 61 млн гривен. Об этом сообщает Правительственный портал, пишут "Комментарии".

Армия дронов: Военным передали еще 300 беспилотников Mavic 3T

ВСУ получили на вооружение еще три сотни беспилотников


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"Дрон уже показал свою эффективность на поле боя. Они позволяют проводить разведку, наводить артиллерию и самое главное – сохранять жизнь наших военных. Проект Армия дронов перерос в большую государственную поддержку развития БПЛА в Украине. Вместе с Минобороны, Генштабом и правительственной командой мы подходим к этому вопросу системно. Упрощаем процессы, убираем бюрократию и помогаем снабжать ВСУ беспилотниками. Все для того, чтобы на фронте стало в сотни раз больше дронов, ведь смелость украинцев и технологии станут ключевыми для будущей победы", — отметил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Каждый DJI Mavic 3T Thermal оснащен тепловизором и камерой с зумом, что позволяет проводить разведку даже ночью. Также благодаря этим дронам военные могут корректировать артиллерию и уничтожать российскую технику. Таким образом, беспилотники позволяют военным знать все о враге.

За 9 месяцев деятельности Армии дронов приобрели 3201 дрон. В целом заключены контракты на более 4 млрд грн.

Напомним, "Комментарии" писали, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что Украина получает все необходимое вооружение именно в те сроки, когда готова его использовать.

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