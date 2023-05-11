Арестовича внесли в список террористов

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Константин Куликов
Росфинмониторинг внес российского актера Артура Смольянинова и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщают "Комментарии".
Арестович воспринял свое зачисление в "террористы" с юмором
Теперь российским СМИ, под страхом уголовного преследования, нельзя будет цитировать Арестовича и Смольянинова, иначе авторы этих публикаций могут быть привлечены к российскому суду за "пропаганду терроризма".
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Алексей Арестович, который сейчас выступает в амплуа популярного блогера, прокомментировал новость с присущим ему чувством юмора:
"Мелочь, а приятно", — написал Арестович в своем телеграмм-канале.
Напомним, что ежедневные часовые эфиры Алексея Арестовича на Ютуб-канале Марка Фейгина в первые месяцы войны достигали шестизначных показателей просмотров. После своего неосторожного или ошибочного заявления о том, что российская ракета, поразившая жилой дом в Днепре, была перед этим сбита украинской ПВО, Алексей Арестович был вынужден "добровольно" уйти с должности советника. При этом, он сказал, что им из-за хронической усталости была допущена ошибка относительно обстоятельств попадания в жилой дом в Днепре.
Сейчас он активный блогер, который имеет более 800 000 подписчиков на Фейсбук и почти 1,7 млн на Ютуб. Он вошел в 100 блогеров Украины по опросу издания "Факты".
В 1998 году Арестович окончил общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. По данным, требующим дополнительного подтверждения, до 2005 года работал в Главном управлении разведки.
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