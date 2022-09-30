Арестович рассказал, сколько российских военных попали в окружение под Лиманом

Несколько тысяч российских солдат и офицеров вместе с техникой попали в оцепление под Лиманом в Донецкой области. Такое заявление сделал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Самая большая цифра, которую называют, 5,5 тысячи человек, самая маленькая – 2,5 тысячи. Но им триндец в том или ином варианте. Окружение – это всегда триндец", — рассказал Арестович.

Кроме этого, он сообщил, что российские оккупанты предприняли несколько попыток деблокировать окружение, но они все не дали результатов из-за отсутствия сплоченных резервов в достаточном количестве.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович прокомментировал возможную угрозу вторжения из Белоруссии. Если российская армия снова попытается с территории Беларуси напасть на Украину, то разрешения у Александра Лукашенко никто не будет спрашивать. В случае такого сценария Украина не будет сентиментальной и не будет ждать очередную "Бучу". Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Арестович намекнул, что украинская армия примет ответные меры еще до того, как российские захватчики перейдут через белорусско-украинскую границу.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские разведчики уже в Донецке . Украинская разведка успешно заходит в временно оккупированный Донецк. Россияне и местные сепаратисты удивлены наглостью украинцев. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе военный летчик-инструктор Роман Свитан. Офицер отметил, что украинским военным не нужно строить большой ударный кулак, чтобы пробиться в Донецк. Дело в том, что российские захватчики все эти восемь лет оккупации даже не допускали возможности наступления ВСУ.