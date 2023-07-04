Арестович рассказал, сколько еще может продолжаться война

Для освобождения оккупированных Россией территорий Украины понадобится два-три контрнаступления, что может займет два-три года. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил в интервью Дмитрию Гордону Алексей Арестович, который в начале широкомасштабного вторжения предсказывал, что война продлится "две-три недели".



Алексей Арестович

- Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну, его не хватит на заканчивание войны, — заявил Алексей Арестович. — Даже в самом благоприятном варианте: мы освободили всю территорию от Херсона до Бердянска, вышли на границы Крыма, остается захваченный Донбасс и оккупированный Крым. Нам понадобится второе контрнаступление, третье, возможно.

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По мнению Арестовича, в зависимости от скорости и объемов военных поставок эти контрнаступления могут затянуться на два или даже три года.



- А смысл врать, — комментирует Арестович свой не очень оптимистический прогноз. — Хорошие новости заключаются в том, что мы их таки продавим. Уверен в этом. Если не будет решения остановиться по каким-то причинам, то их продавим и выйдем-таки к границам Крыма. Вопрос в том, в каком состоянии будут войска, которые выйдут к границам Крыма — какие потери, состояние техники.

Еще одним фактором, который, по мнению Арестовича, может повлиять на длительность войны — это возможное желание некоторых западных союзников усадить Украину и Россию за стол переговоров после выхода Украины на административную границу с Крымом. В этом случае, Запад может увязать вопрос скорости и объемов поставок вооружений с согласием Украины на переговоры.

- Если эта хрень будет повторятся, а я смотрю они не хотят ничему учиться, то два-три года вполне себе могут стать прогнозом. "Две-три недели" превращаются в два-три года. Потому что, если бы люди правильно принимали решения, то было бы две-три недели. А так, как они принимают, "две-три недели" дрейфуют в "два-три месяца", а потом в "два-три года".

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