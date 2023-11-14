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Арестович рассказал о трех сценариях войны для Украины на 2024 год

Военный обозреватель Алексей Арестович прогнозирует три варианта развития войны в Украине: все сценарии исключают победу в войне.

сегодня, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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Популярный блоггер и бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович описал три сценария войны Украины против России в 2024 году. Военный обозреватель заявил, что не видит положительных вариантов для Украины.

Арестович рассказал о трех сценариях войны для Украины на 2024 год

Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович опубликовал в Twitter свое видение войны в Украине с трех этапов. На первом этапе полномасштабного русского вторжения Украина победила. Второй этап закончился в начале ноября и здесь, по мнению Арестовича, паритет между Украиной и РФ. Однако военный обозреватель утверждает, что третий этап войны "мы проигрываем". Таким образом, Арестович описал три сценария на 2024 год.


Сценарий войны 1

Согласно первому сценарию Китай, Россия и США договорятся о прекращении боевых действий. По словам Арестовича, по такому варианту Украину ждет стагнация и постепенный упадок.

"Стагнация, мелкие нарушения перемирия, армия спивается и стреляется, народ в депрессии, десятки тысяч фрустрированных людей возвращаются с фронта в гетманщину и фарионовщину", — прогнозирует Арестович.

Сценарий войны 2

Согласно второму варианту война продолжается, а западная помощь незначительна. В такой ситуации происходят события на фронте подобно Авдеевке, а украинцы, по мнению Арестовича, будут находиться "в злобе, скрежете зубовном, пене и безумии, поиске виновных".

Сценарий войны 3

В третьем сценарии Арестович усматривает возможность, что США предоставят Украине большое количество вооружения, что позволит ВСУ захватить Токмак. Однако блоггер считает, что в таком случае Украина снова вернется к первому и второму сценарию.

"Украина начинает рушиться внутрь самой себя. 2024 — год последнего предупреждения Украины", — заключает Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович предложил предвыборную программу из 14 пунктов. Один из них о решении окончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали об Арестовиче, который назвал двух европейских лидеров, "продавшихся" Кремлю.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1724419825882087523
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