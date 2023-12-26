Арестович призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против Запада

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметился неоднозначным заявлением о войне в Украине. Блогер призвал к миру с Путиным, а для компенсаций в войне подать общий иск на страны Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Алексея Арестовича для российской журналистки Юлии Латыниной.
Арестович призвал заключить мир с Путиным. Фото из открытых источников
Алексей Арестович настоял на том, что в войне и гибели за украинские территории нет смысла ни для Украины, ни для России. Блогер считает, что Запад только наблюдает за войной между двумя странами.
Бывший советник ОП заявил о необходимости разговоров с Путиным и таким образом двигаться к мирным переговорам по окончании войны в Украине. Кроме того, Арестович призвал подать иск против Запада совместно с Украиной и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович поставил Путина в пример для Украины.
Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович рассказал, готов ли вернуться в Украину, несмотря на уголовные дела.
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