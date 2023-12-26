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Арестович призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против Запада

Популярный блоггер Алексей Арестович считает необходимым идти на переговоры с Путиным и заключить с президентом России мирное соглашение по окончании войны в Украине.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметился неоднозначным заявлением о войне в Украине. Блогер призвал к миру с Путиным, а для компенсаций в войне подать общий иск на страны Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Алексея Арестовича для российской журналистки Юлии Латыниной.

Арестович призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против Запада

Арестович призвал заключить мир с Путиным. Фото из открытых источников

Алексей Арестович настоял на том, что в войне и гибели за украинские территории нет смысла ни для Украины, ни для России. Блогер считает, что Запад только наблюдает за войной между двумя странами. 

"Что мы из этого получаем – и Россия и Украина? Что мы получаем, потеряв тысячи убитыми за два районных центра с обеих сторон? Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют, глядя, как две обезьянки с ножами прыгают друг на друга? А зачем это нам?", — сказал Алексей Арестович.

Бывший советник ОП заявил о необходимости разговоров с Путиным и таким образом двигаться к мирным переговорам по окончании войны в Украине. Кроме того, Арестович призвал подать иск против Запада совместно с Украиной и Россией.

"Путину нужно сказать: "Давайте заключим мир". Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. Запад нам должен все", — выразил свои идеи Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович поставил Путина в пример для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович рассказал, готов ли вернуться в Украину, несмотря на уголовные дела.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A2NKK0UYi6s&ab_channel=YuliaLatynina
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