Арестович озвучил прогноз по обороне Бахмута

Россияне применяют чеченский сценарий в Бахмуте, уничтожая город целыми кварталами. Однако обстановка далека от того, чтобы ВСУ начали отступать и перешли на новые позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Надо понимать, что это не те десантники, которые были в начале, потому что тех проредили там процентов на 90, наверное, но некий кадровые костяк там есть и куча мобилизованных. Обстановка там очень тяжёлая, тяжёлая она не благодаря "страшному десанту", а потому что работают российские "Пионы": они когда попадают дом снарядом, он укладывает многоэтажку. Все очень просто, как в Грозном в 1996 году они сносят квартал полностью, наши естественно переходят в другой квартал, затем сносят его и так далее идет продвижение", — рассказал Арестович в эфире.

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Он добавил, что в центре города оккупанты наступают и там тяжелая обстановка.

"Что касается северного и южного фланга, то им не удается там продвигаться. Более того их там кое-где отпинывают и на юге, и на севере. Поэтому ситуация такая тяжелая, но она далека до того, чтобы оставить город", — рассказал Арестович.

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