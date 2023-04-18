Арестович озвучил прогноз по обороне Бахмута

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Кравцев Сергей
Россияне применяют чеченский сценарий в Бахмуте, уничтожая город целыми кварталами. Однако обстановка далека от того, чтобы ВСУ начали отступать и перешли на новые позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Бахмут. Фото: из открытых источников
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Он добавил, что в центре города оккупанты наступают и там тяжелая обстановка.
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