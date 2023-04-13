Действительно ли в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке сейчас ад – что делает враг, чтобы взять эти города

Бахмут, Авдеевка, Марьинка – это ключевые города Донбасса, которые продолжает штурмовать враг. Противник действительно несет огромные потери, ВСУ неимоверными усилиями сдерживают агрессора. Что сейчас происходит на самых горячих участках фронта? Кого бросают россияне на взятие Донбасса? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Бахмут находится на пике интенсивности боевых действий, а по другим направлениям россияне пытаются попеременно увеличивать давление

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что в Бахмуте Донецкой области сложилась самая тяжелая ситуация в зоне боевых действий. Страна-агрессор сконцентрировала там наибольшее количество сил и средств. Россияне пытаются максимально разрушить город, особенно многоэтажную застройку, чтобы в ВСУ не было укрытий.

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По информации эксперта, российские захватчики в очередной раз не добились успеха в самой черте города, по улице Чайковского. И не смогли перерезать железнодорожные пути вокзала. Хотя бои там происходят достаточно жестокие.

"Позиции переходят из рук в руки практически не то чтобы каждый час. Каждые считанные минуты может происходить изменение ситуации по линии столкновения. Но за последние три дня в Бахмуте российские оккупанты не смогли как-то серьезно продвинуться. В основном продолжаются позиционные бои за сохранение логистики и отсутствия предпосылок для оперативного или тактического окружения города", – отметил Александр Коваленко.

Что касается ситуации в Авдеевке, то, по слова Коваленко, этот город постоянно обстреливается. Бои там происходят преимущественно в полевых условиях.

Эксперт подчеркнул, Марьинки, как города, практически не существует, он полностью разрушен.

"Оккупантам видится постоянно, что для них открывается какое-то "окно возможностей" на наиболее острых участках и направлениях. Это был всегда горячий участок. Но после того, как в районе Авдеевки они увидели это "окно возможностей", начали давить больше на Авдеевку. У них все закончилось, мягко говоря, таким посредственным результатом. Поэтому они концентрируют сейчас уже усилия на Марьинке", – рассуждает Александр Коваленко.

Враг ни на миг не оставляет попыток оцепить Бахмут и взять город под свой контроль

Военный эксперт Юрий Фёдоров в эфире "24 Канала" рассказал, что, пытаясь полностью взять Бахмут россияне совершают последние потуги в достижении целей.

Юрий Федоров подтвердил, что действительно в Бахмут заходят российские спецназовцы. Военный эксперт объяснил, что элитные части российской армии не могут справиться с доверенной задачей взять Бахмут и несут большие потери.

По словам эксперта, сообщения о подкреплении "вагнеровцев" другими частями звучали постоянно. Однако сейчас это стало реальностью.

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