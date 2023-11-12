Арестович назвал двух европейских лидеров, "продавшихся" Кремлю

Бывший советник Офиса президента и популярный блоггер Алексей Арестович саркастически заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Чехии Петр Павел "продались" россиянам.



Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович отреагировал на последние заявления европейских лидеров и назвал их "продажными". Сначала Арестович в Twitter заявил, что план бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена "раскачивает лодку и разрушает Украину". Кроме того, Арестович иронически указал, что Расмуссен "продался" Кремлю и собирает электорат ОПЗЖ.

Следующим в списке "продажных" Арестович назвал президента Франции Эммануэля Макрона, недавно назвавшего декабрь критическим месяцем для Украины и указавшего на возможность мирных переговоров. Третьим в списке Алексея Арестовича оказался президент Чехии Петр Павел. Бывший советник Офиса президента заявил, что тот "продался" Медведчуку, поскольку намекнул на мирные переговоры с Россией и указал на малую вероятность достижения Украиной преимущества на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович объявил о готовности идти на выборы, как кандидат в президенты Украины. Впоследствии блоггер предложил предвыборную программу из 14 пунктов, в том числе речь идет о способе завершить войну. Арестович предлагает не отвоевывать временные оккупированные территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали имя информатора скандальной статьи TIME. Кроме того, Алексей Арестович прокомментировал статью генерала Алексея Залужного для издания The Economist и заявил, что ждет обвинений в предательстве украинского главнокомандующего.