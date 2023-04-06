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Арестович назвал два важных изменения на фронте

Экс-советник главы ОП также отметил, что вокруг Бахмута обстановка остается напряженной

сегодня, 09:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о двух важных изменениях на фронте. Они касаются ситуации в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", своей информацией Арестович поделился во время интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович назвал два важных изменения на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Есть два изменения: в Марьинке мы их отпинали, и они это признали, и в районе Авдеевки их подвинули с позиций немного", – заявил Алексей Ареситович.


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В то же время бывший советник главы ОП отметил, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои в центре города и по его периметру. Он подчеркнул, что украинские защитники эффективно обороняются и реагируют на штурмовые действия российских оккупантов. Говорить о том, что россияне стремительно продвигаются – неверно.

По словам Алексея Арестовича, ситуация там стабильно тяжелая. Полного окружения города пока нет, ведется оборона. На других направлениях, как заметил советник главы ОП, продолжаются бои местного значения.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему динамика боев под Бахмутом снова меняется – хватит ли сил РФ наступать по всей линии фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время очередного заседания Ставки, как рассказал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, основное внимание уделялось боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Что показала на данный момент эта битва в целом и за Бахмут в частности? О чём говорит российская истерика по этому поводу – и пропагандистская, и собственно военная? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCQVtD_N4OeD-9PshBq7NwyQ
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