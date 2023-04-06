Арестович назвал два важных изменения на фронте

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о двух важных изменениях на фронте. Они касаются ситуации в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", своей информацией Арестович поделился во время интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Есть два изменения: в Марьинке мы их отпинали, и они это признали, и в районе Авдеевки их подвинули с позиций немного", – заявил Алексей Ареситович.

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В то же время бывший советник главы ОП отметил, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои в центре города и по его периметру. Он подчеркнул, что украинские защитники эффективно обороняются и реагируют на штурмовые действия российских оккупантов. Говорить о том, что россияне стремительно продвигаются – неверно.

По словам Алексея Арестовича, ситуация там стабильно тяжелая. Полного окружения города пока нет, ведется оборона. На других направлениях, как заметил советник главы ОП, продолжаются бои местного значения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время очередного заседания Ставки, как рассказал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, основное внимание уделялось боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Что показала на данный момент эта битва в целом и за Бахмут в частности? О чём говорит российская истерика по этому поводу – и пропагандистская, и собственно военная? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



