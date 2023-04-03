Почему динамика боев под Бахмутом снова меняется – хватит ли сил РФ наступать по всей линии фронта

Несмотря на то, что противнику не удается добиться продвижения на Бахмутском направлении, он не прекращает попыток штурмовать позиции ВСУ. С чем связано то, что динамика боев на этом направлении интенсивно меняется? И возможно ли, что у России еще остались козыря и она вскоре начнет еще одно массированное наступление? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Бахмуте и Авдеевке ситуация сложная и нуждается в постоянном внимании нашего военного командования

Нардеп, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что на Бахмутском направлении интенсивность боевых действий действительно очень сильно меняется практически каждый день. Нет такого, что одна из сторон противостояния имеет явное преимущество. Полковник отмечает, во многом все зависит от двух факторов – ситуации и погоды.

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"Однако главным фактором остаются боеприпасы. В зависимости от того, получили ли мы или оккупанты боеприпасы, интенсивность боев то увеличивается, то уменьшается. Однако ситуация на Бахмутском направлении остается сложной для нашей армии", – отметил Костенко.

Он добавил, военное командование ВСУ отлично владеет ситуацией и постоянно мониторит обстановку.

Нардеп подтвердил, что не менее тревожной, чем в Бахмуте остается обстановка в Авдеевке, где противник пытается окружить украинские войска. Похожую тактику уже несколько месяцев подряд враг предпринимает в Бахмуте.

"Ситуация сложная и нуждается в постоянном внимании нашего военного командования. В этой ситуации нужно понимать предел, когда нужно вывести наши войска, чтобы они не попали в окружение, или дальше держать позиции", — рассказал Роман Костенко.

Противник бросает в бой те резервы, которые у него остались

При этом уже очевидно, что российские оккупанты в Украине не имеют сил, которых бы хватило для того, чтобы наступать на всей линии фронта. Страна-агрессор ограничится тем, что будет пытаться захватить знаковые города – Авдеевка, Бахмут и Марьинка. Такое мнение в эфире "Ми-Україна" озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"У противника для наступления на всей ширине фронта сил недостаточно. Скорее всего, враг будет пытаться ограничиться в оперативном и тактическом плане захватом знаковых городов — Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Может случиться так, что это станет заключительной точкой этой операции, так и не осуществив прорыв нашей обороны", — пояснил эксперт.

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