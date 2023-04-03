Почему динамика боев под Бахмутом снова меняется – хватит ли сил РФ наступать по всей линии фронта

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что противнику не удается добиться продвижения на Бахмутском направлении, он не прекращает попыток штурмовать позиции ВСУ. С чем связано то, что динамика боев на этом направлении интенсивно меняется? И возможно ли, что у России еще остались козыря и она вскоре начнет еще одно массированное наступление? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что на Бахмутском направлении интенсивность боевых действий действительно очень сильно меняется практически каждый день. Нет такого, что одна из сторон противостояния имеет явное преимущество. Полковник отмечает, во многом все зависит от двух факторов – ситуации и погоды.
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Он добавил, военное командование ВСУ отлично владеет ситуацией и постоянно мониторит обстановку.
Нардеп подтвердил, что не менее тревожной, чем в Бахмуте остается обстановка в Авдеевке, где противник пытается окружить украинские войска. Похожую тактику уже несколько месяцев подряд враг предпринимает в Бахмуте.
При этом уже очевидно, что российские оккупанты в Украине не имеют сил, которых бы хватило для того, чтобы наступать на всей линии фронта. Страна-агрессор ограничится тем, что будет пытаться захватить знаковые города – Авдеевка, Бахмут и Марьинка. Такое мнение в эфире "Ми-Україна" озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
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