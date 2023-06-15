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Арестович: Мы прорвем оборону и дойдем до морей

Западные союзники своей медлительностью и нерешительностью в вопросах поставок вооружений дали россиянам хорошо "закопаться", уверен Арестович

сегодня, 21:54
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Автор:

Константин Куликов

Задача данного этапа контрнаступления является прорыв подготовленной обороны противника с последующим выходом на оперативный простор во втором этапе, считает украинский блоггер, экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщают "Комментарии".

Арестович: Мы прорвем оборону и дойдем до морей

Арестович

"Это не будет быстро и просто. Противник окапывался и укреплял свою оборону на юге после двух наших успешных контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. С тех времен прошло девять месяцев, — отмечает Арестович. — Несмотря на это Силы обороны наступают и продвигаются, ценой крови наших солдат. Наступление на подготовленную оборону без превосходства в воздухе противоречит военной науке наших союзников, которые предоставляют нам вооружение. Затягивание с поставкой вооружений играет на стороне противника. За это время они не только окапываются, но и строят завод по производству ударных БПЛА".


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Арестович в ходе интервью с Юлией Латыниной высказал мысль о том, что опосредованную ответственность за сегодняшние темпы контрнаступления лежат на западных союзников Украины, которые медлили с массированными поставками вооружений, чем дали РФ возможность укрепить свою оборону на направлениях украинского прорыва. На данный момент, утверждает Арестович, нельзя повторить этой ошибки и опять медлить — уже с поставками F-16. Это промедление Россия использует для разворачивания своей оборонной промышленности, в частности для постройки своих дронов. Тем не менее, экс-советник главы Офиса президента безусловно верит  в победу Украины.

"Несомненно, мы прорвём оборону и дойдем до морей, — говорит Арестович. — У нас есть силы, средства и таланты у военачальников, но цена — здоровье и жизни наших солдат и офицеров. Нам необходимы самолёты и дальнобойные ракеты в достаточном количестве как можно скорее". 

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